باسارغاد أو باسارجاد (بالفارسية: پاسارگاد) هي مدينة تقع في محافظة فارس القديمة في ناحية سعادة شهر. وكانت أول عاصمة للأخمينيين أيام كورش الكبير (سايروس). فيها ما تبقى من آثار تحتوي على عدد كبير من الهياكل المتبقية من العاصمة الأولى للعصر الاخميني في القرن السادس قبل الميلاد.

من آثارها قصور وقبر كورش الكبير. اليوم تعتبر موقعا أثريا هاما، خصوصاً وأنها واحدة من مواقع منظمة اليونسكو للتراث العالمي. تقع على بعد 87 كم شمال شرق برسيبوليس في محافظة فارس. بناها كوروش الكبير كعاصمة له في حوالي 546 قبل الميلاد وظلت عاصمة لفارس حتى بنى داريوش الكبير العاصمة برسيبوليس.

وقبل حوالي عشرة أعوام، بدأ مختصون وخبراء ایرانیون وایطالیون تعاوناً مشترکا لصون اثار باسارکاد الصخرية التاریخية في جنوب ایران.

كما ان التعاون بین البلدین في هذا المجال استغرق اکثر من عام ونصف، کذلك فأن وفداً ایطالیاً بالتعاون مع مجموعة من المختصین الایرانیین باشر في ممارسة نشاطاته المیدانیة بهدف دراسة وصون تمثال الانسان المجنح وقصر باسارکاد التاریخي. هذا وضم الوفد الايطالي في ذلك الوقت مجموعة من الخبراء المختصین في مجالات الترمیم الفني والصیانة والدراسات في مجالات علوم الارض والاعمار والفیزیاء والکیمیاء لدراسة العناصر البیئیة المرتبطة باثر باسارکاد التاریخي وعملیة التآکل. ویعد باسارغاد الاثر التاریخي الخامس الذي تم تسجیله في البلاد کما تم تسجیله عام 2003 في قائمة التراث العالمي.