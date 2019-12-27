قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين أمير عبداللهيان، إن التواجد العسكري الاميركي والاجنبي وتخزين السلاح في الخليج الفارسي يقوّض الامن، مؤكدا أن الحوار وصنع الثقة والاحترام المتبادل ضرورة في المنطقة اليوم.

وورد على الحساب الشخصي لامير عبداللهيان في موقع تويتر يوم الثلاثاء، أن الحفاظ على الامن في الخليج الفارسي يتطلب تعزيز التعاون الشامل بين بلدان المنطقة.

ولفت الى ان التواجد العسكري الاميركي والاجنبي وتخزين السلاح في الخليج الفارسي يقوّض الامن، عادّا الحوار وصنع الثقة والاحترام المتبادل ضرورة في المنطقة اليوم، كما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت مقترحات تصب في هذا النهج باستمرار.