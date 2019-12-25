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رقم الخبر: 271779 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 20:08 الاقسام: محليات  
لاريجاني يهنئ رؤساء برلمانات الدول المسيحية بميلاد السيد المسيح (ع)

لاريجاني يهنئ رؤساء برلمانات الدول المسيحية بميلاد السيد المسيح (ع)

هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي "علي لاريجاني" في رسالة له الى رؤساء برلمانات الدول المسيحية، بمناسبة حلول ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام والعام الميلادي الجديد 2020.

وأعرب لاريجاني في نص الرسالة عن اعتقاده الراسخ بأن السلام والعدالة والتقدم في ضوء الأهداف التي كان السيد المسيح عليه السلام يبشر بها دوما، سوف يتحقق من خلال التفاعل والحوار البناءين بين أتباع الديانات السماوية.
وأكد، أن مجلس الشورى الإسلامي يرحب بأي تعاون برلماني مشترك وبناء في سياق تعزيز عملية السلام وخدمة القيم الإلهية-الإنسانية السامية.
وفي الختام، أعرب عن تمنياته بدوام الصحة، ومزيد من التوفيق لرؤساء ونواب برلمانات الدول المسيحية، والتقدم والسعادة لحكوماتهم وشعوبهم.

 
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