بمناسبة ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)؛ جهانغيري: البشرية بحاجة اليوم إلى السلام المستديم أكثر من أي وقت مضى بعث النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري برسائل منفصلة الى نظرائه في الدول المسيحية، هنأ خلالها بذكرى المولد المبارك لرسول السلام والحرية، السيد المسيح عليه السلام؛ مؤكدا ان البشرية بحاجة اليوم الى السلام المستديم أكثر من أي وقت مضى.