|رقم الخبر: 271778
|تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019
|الوقت: 20:05
|الاقسام: محليات
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بمناسبة ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)؛
جهانغيري: البشرية بحاجة اليوم إلى السلام المستديم أكثر من أي وقت مضى
بعث النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري برسائل منفصلة الى نظرائه في الدول المسيحية، هنأ خلالها بذكرى المولد المبارك لرسول السلام والحرية، السيد المسيح عليه السلام؛ مؤكدا ان البشرية بحاجة اليوم الى السلام المستديم أكثر من أي وقت مضى.
وأفاد الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، ان جهانغيري وصف السيد المسيح عليه السلام في رسالته بـ"مبشر السلام والحرية"؛ معربا عن أمله بأن يعم في العام الجديد السلام والعدالة في أنحاء العالم في ضوء تعاليم الأديان السماوية.
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