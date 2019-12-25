جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة روحاني.

واضاف رئيس الجمهورية : ينبغي في ظل الظروف الراهنة العمل على احياء الهوية الايرانية الاسلامية وتعزيز روح الثقة بالذات لدى الشريحة الشبابية في المجتمع وبما يصب في الدفع بعجلة تقدم البلاد نحو الامام.

كما نوه بدور وزارتي التربية والتعليم، والعلوم والابحاث والتقنية في ايران على صعيد تعزيز الجانب المعرفي لدى الشباب والناشئين ازاء الطاقات التي تزخر بها الثقافة والحضارة الاسلامية.

وتابع : ينبغي لابناء الجيل الجديد ان يتعرفوا على التاريخ والحضارة الاسلامية التي تبعث على الفخر والاعتزاز واستخدام كافة السبل والآليات، بما في ذلك الفضاء الافتراضي والسينما لهذا الغرض.

وشدد الرئيس روحاني على اهمية الجهود في مجال انتاج العلم الى جانب النشاطات التاريخية والثقافية في البلاد.