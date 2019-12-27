*الجيش يسيطر نارياً على معرة النعمان.. ويحرر بلدة جرجناز *تحركات أميركية في ريف دير الزور لسلب وسرقة النفط السوري *الحكومة الروسية تحيل إلى الدوما مشروع قانون بشأن سوريا

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن وحدات من قواتها المسلحة الباسلة تتابع هجومها باتجاهي الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب وسط انهيار متتابع للتنظيمات الإرهابية المسلحة بعد تدمير مقراتها وتكبيدها خسائر فادحة في المعدات والأرواح.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها: “في الأيام القليلة الماضية تمكن رجال جيشنا الباسل بكفاءة عالية من تطهير ما يزيد عن 320 كيلومترا مربعا وطرد “جبهة النصرة” وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية”.

وأضاف البيان : إن من القرى والبلدات التي تم تطهيرها ” أم تينة- تلدم-أبو شرقي -الصيادة-الشعرة-المديرسة- الربيعة- الخريبة- برنان- البرسة-فروان- قطرة- الحراكي-أبو دفنة- خربة معراتا- فعلول- أبو مكة- الصرمان- السقيعة- كرسنتة- البرج- السرج- سحال-بريصة -الفرجة- أم جلال- تل الشيح- أبو حبة – الرفة- تل حران- حران- القراطي- الهلبة- تعل التح- التح – معيصرونة-تل معران- جرجناز- تحتايا-تل السيد جعفر- البلوطة – أم الجبل -تل أبو حامد”.

وأكد البيان إصرار القوات المسلحة على إتمام تطهير محافظة إدلب من رجس الإرهاب ورعاته وتجدد في الوقت نفسه حرصها على حياة جميع المواطنين المدنيين العزل وتدعوهم إلى الابتعاد عن مناطق انتشار المسلحين والمسارعة للخروج إلى مناطق تواجد وحدات الجيش العربي السوري القادمة لحمايتهم وتحريرهم من سيطرة الإرهاب المسلح بمختلف مسمياته وأشكاله.

وشدد البيان على أن عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش العربي السوري تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين والعملاء مهما كانت مسمياتهم وأينما تواجدوا وأن يرفرف علم الجمهورية العربية السورية على كامل جغرافيتها إيذانا بالنصر التام والناجز على الإرهاب ورعاته وداعميه.

في السياق أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوري سيطر على بلدة جرجناز، أكبر معاقل "جبهة النصرة" في ريف إدلب الشرقي.

وبالسيطرة على جرجناز يصبح الجيش السوري على بعد كيلومترات عدة من معرة النعمان.

وقالت المصادر بأن معرة النعمان باتت تحت السيطرة النارية للجيش السوري وهو على بعد 3 كلم منها، فيما يكثف سلاح الجو غاراته تمهيداً لدخول الجيش.

من جهته، قال المرصد السوري المعارض، إن الجيش طوق نقطة مراقبة تركية في جنوب شرق إدلب.

وتقدمت القوات السوريّة على محاور عملياتها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وسيطرت على قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان في ريفِ معرة النعمان الشرقي.

واستأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري ضد مسلحي "جبهة النصرة" لاستعادة السيطرة على طريق حلب - دمشق الدولي.

من جانب آخر ، معلومات خاصّة تؤكد أن" الولايات المتحدة تعمل على تجهيز قاعدة عسكرية لها، داخل حقل العمر، لتكون مقر قيادة لعمليات التحالف الدولي في سوريا"، فيما تتجه كل تحركات واشنطن، صوب تثبيت نقاط عسكرية قوية بالقرب من منابع النفط والغاز، مع إيجاد آلية لاستثمار النفط السوري.

واستقرّ التواجد الأميركي الجديد في الحسكة وديرالزور اللتان تنتجان أكثر من 95 % من النفط والغاز السوري

بعد أن استقر قرار الولايات المتحدة الأميركية على إبقاء قرابة 600 جندي في سوريا، وتحديد مهامهم بحماية حقول وآبار النفط في المنطقة الشرقية من البلاد. وبعد انطلاق الهجمات التركية ضد مناطق سيطرة "قسد" في الشمال، منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، خفضت واشنطن من رقعة تواجدها على الأراضي السورية إلى أقل من النصف، بعد أن نفذّت انسحاباً كاملاً من عين العرب ومنبج وصرين بريف حلب الشمالي، بالإضافة إلى مدينة الرقة وأريافها.

وثبّتت واشنطن سبع قواعد ونقاط تواجد لها، بعد إعادة الانتشار الأخير، تركزت في مطاري المالكية ورميلان بريف الحسكة الشمالي، وقاعدة "اللايف ستون" بريف الحسكة الغربي، والجبسة بريف الحسكة الجنوبي، وهيمو بريف القامشلي الغربي، بالإضافة إلى حقلي العمر وكونيكو بريف ديرالزور الشرقي. ويتوقع أن تشهد حقول الجفرة والتنك والعزبة تواجداً لقواتها، لتضمن بذلك وضع يدها على كامل مصادر إنتاج النفط والغاز في المنطقة الشرقية من سوريا.

وفي هذا السياق، تتجه كل تحركات واشنطن، صوب تثبيت نقاط عسكرية قوية بالقرب من منابع النفط والغاز، مع إيجاد آلية لاستثمار النفط السوري، بصورة تساعدها على التمويل الذاتي للوجود الأميركي في سوريا، على الأقل. كما تؤكد معلومات خاصّة أن" الولايات المتحدة تعمل على تجهيز قاعدة عسكرية لها، داخل حقل العمر، لتكون مقر قيادة لعمليات التحالف الدولي في سوريا". وتشير المصادر إلى أنه "تم استقدام تعزيزات لوجستية وعسكرية كبيرة إلى الحقل، بهدف تحصينه، وتجهيز ساحات خاصة لهبوط الطائرات المروحية، لتنفيذ دوريات مراقبة جوية مستمرة في محيط الآبار النفطة، لحمايتها من أي هجمات".

المصادر أوضحت أن "قاعدة العمر ستكون بديلاً عن قاعدة معمل لافارج للأسمنت بريف الرقة، والتي انسحبت منها القوات الأميركية، بعد قرار إعادة الانتشار".

إلى ذلك أحالت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما، مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق حكومي مشترك مع سوريا، حول التعاون في مجال نقل البريد العسكري، الموقع في موسكو يوم 15 يوليو.

وتنص المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون، على أن الاتفاقية "تضع الأساس القانوني - التنظيمي للتعاون الروسي السوري، في مجال ضمان حماية المراسلات العسكرية من خلال نقلها باليد بواسطة سعاة وزارة الدفاع الروسية إلى الوحدات العسكرية الروسية المنتشرة في سوريا".

وتمت الإشارة خلال ذلك، إلى أنه "عند تسليم المراسلات العسكرية، يحق للسعاة حمل أسلحة العمل (الأسلحة النارية والوسائل الخاصة)، وتم في الاتفاقية تحديد أسس تنقل هؤلاء السعاة عبر حدود الدولة في روسيا وسوريا".

*مضادات الجيش تسقط طائرة مسيرة للإرهابيين في أجواء السقيلبية

كما أسقطت مضادات الجيش العربي السوري طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا أن مضادات الجيش أسقطت بالوسائط المناسبة صباح الثلاثاء طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية مذخرة بست قنابل معدة للانفجار في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

وتصدت مضادات الجيش ليلة الاثنين لطائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاقتراب من مطار حماة العسكري وذلك بعد ساعات من التصدي لطائرات مسيرة في سماء مدينة جبلة ومنعتها من تنفيذ اعتداءاتها.

*الدفاع التركية: القوات الكردية ما زالت في شمال سوريا

من جهته أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الوحدات الكردية لم تغادر مناطق شمالي سوريا بالكامل، حيث كان من المفترض أن تغادر بموجب الاتفاقيات التركية مع روسيا والولايات المتحدة.

ونقلت قناة "هابر" التركية، عن خلوصي قوله "نتيجة لعملية نبع السلام، جرى تشكيل منطقة آمنة تم تطهيرها من الإرهابيين. قمنا بتنسيق أنشطتنا، والوفاء بالاتفاقيات مع الأمريكيين والروس. هذا التنسيق مستمر، خاصة مع الجانب الروسي. يراقب زملاؤنا الوضع ليل نهار ويعرفون أن الإرهابيين لا زالوا غرب وشرق هذه المنطقة".

*العثور على مستودع أسلحة في حمص

كذلك عثرت الجهات الأمنية في سوريا على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة مخبأة في قاع بئر بعمق 35 مترا.

وتم العثور على هذه الأسلحة في مزارع قرية السعن الأسود في منطقة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وقد تم إخفائها داخل بئر في أحد البساتين المحيطة بالقرية.

وشملت الأسلحة المضبوطة رشاشات متوسطة بالإضافة إلى القنابل اليدوية والصواريخ المحمولة على الكتف ورشاشات الدوشكا وقذائف "أر بي جي" وحشوات متفجرة وبنادق آلية مختلفة وأجهزة اتصال ومناظير ليلية وذخائر مختلفة.

وكانت الجهات الأمنية في سوريا قد عثرت في ريف القنيطرة، الاثنين، على ذخائر واسلحة ومعدات وصواريخ من صناعة إسرائيلية "قذائف هاون عيار 120 مم وصواريخ ب 9 ورشاشات متوسطة وثقيلة 37 مم وقاعدة إطلاق رشاش رباعي وألغام فردية صناعة العدو الإسرائيلي، بحسب وكالة "سانا" السورية.