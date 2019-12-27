دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بخصوص شرعية الاستيطان واعتباره قرارا صحيحا.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الثلاثاء، أن بومبيو أطلق على الضفة الغربية "يهودا والسامرة"، ودعا إلى إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي، مكررا مقولات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومزاعمه التي يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا.

وتابعت:"لم يكتف بومبيو بذلك بل حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت الخارجية، إلى أن: "بومبيو نصب نفسه واعظا ومحامي دفاع عن مصالح الاحتلال واحتياجاته حين طالب دول الاتحاد الاوروبي أن تعترف بالحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الشعب الإسرائيلي في هذه الأرض، مستنجدا في ذلك بمقولات اليمين الإسرائيلي ومواقف بعض الدول التي تحاول المساواة بين توجيه الانتقاد للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه ومفهوم معاداة السامية".

وقالت إنها:" تعتبر هذه التصريحات هي معادية للسامية، فإنكار وجود حق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وإنكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين، إضافة إلى المستوى العنصري والفاشي الذي عكسته تلك التصريحات المغلفة برؤية إنجيلية تبشيرية تسقط حق الآخر مهما كان هذا الحق ثابتا راسخا واضحا وقائما".

من جانب آخر اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، 22 مواطنًا فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ قوات العدو اعتقلت 12 مواطنًا، بينهم قيادات في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقل جيش العدو الصهيوني 10 مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمات لبلدة العيسوية.

يذكر أن قوات العدو الصهيوني تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ويتمّ خلالها اعتقال شبان فلسطينيين من منازل ذويهم بشكل تعسّفي.

بموازاة ذلك اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 211 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية بالمسجد.

وأوضحت أن 15 موظفًا من حكومة العدو وثلاثة عناصر من المخابرات اقتحموا المسجد.

وفي السياق ذاته، استدعت شرطة العدو الثلاثاء 10 فلسطينيين من بينهم شبان وإناث، لمقابلة مخابراتها خلال تواجدهم في محيط مصلى باب الرحمة شرقي الأقصى.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

وكانت ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم دعت لتنفيذ اقتحامات نوعية وواسعة للمسجد الأقصى خلال هذا الأسبوع، احتفالًا بما يسمى "عيد الحانوكاة" العبري، والذي يستمر حتى الاثنين القادم.

هذا وهدمت جرافات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، منزلين فلسطينيين في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات تابعة لبلدية العدو تساندها قوة كبيرة من شرطة العدو، اقتحمت "خلة عبد" في بلدة المكبر ساعات الفجر، وشرعت بهدم منزلين تعود ملكيتهما لعائلة شقيرات، وذلك بحجة البناء غير المرخص.

كما أخطرت بلدية العدو جمال عطا عليان من بلدة العيسوية، الإثنين، بهدم منزله، لنفس الذريعة.

وتواصل سلطات العدو الصهيوني التضييق على الفلسطينيين في جبل المكبر بالهدم والإخطارات ومصادرة أراضيهم، وذلك لصالح توسيع مستوطنة "نوف زهاف" المقامة على أراضي المقدسيين في جبل المكبر، إذ يتم بناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف لـ350 كانت مقررة وفق مخطط مصدق عليه.