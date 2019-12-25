أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أهمية السعي دوما لكي يكون السلاح الروسي هو الأفضل في العالم، مشيرا إلى أن هذا الخيار ليس بلعبة شطرنج يمكن التعادل فيها، بل إن النصر في هذا المجال شيء حتمي لا بد منه.

وقال بوتين خلال اجتماع موسّع لمجلس وزارة الدفاع: "لقد قلت مرارا إن صناعتنا يجب أن تكون دائما هي الأفضل (السلاح الروسي). إذا أردنا النصر يجب أن تكون معايير التكنولوجيا (الروسية) الأفضل في العالم. هذه ليست لعبة شطرنج يمكن أن يكون التعادل فيها خياراً يرضي جميع الأطراف، بل هذه منظمة عسكرية للدولة".

وأشار بوتين إلى أنه في العام المقبل سيتم تحضير خطة الدفاع الحكومية لفترة 2021-2025.

وكان الرئيس الروسي قد لفت مرة أخرى إلى إقدام الولايات المتحدة عملياً على تقويض إتفاق التخلّص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مؤكداً على ضرورة متابعة أي نشر محتمل للصواريخ الأميركية من هذا الطراز بأي منطقة في العالم. كما وأوضح أن التحليل العام لحال القوات المسلحة الروسية، يظهر استعدادها القتالي العالي، وأنها تستطيع أداء مهامها على أكمل وجه، لضمان السلام وأمن روسيا".