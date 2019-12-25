  • الأربعاء ٢٧ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271773 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 19:52 الاقسام: دوليات  
بوتين: لابد أن يكون السلاح الروسي دائماً الأفضل في العالم وليس هنالك خيار بديل

بوتين: لابد أن يكون السلاح الروسي دائماً الأفضل في العالم وليس هنالك خيار بديل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أهمية السعي دوما لكي يكون السلاح الروسي هو الأفضل في العالم، مشيرا إلى أن هذا الخيار ليس بلعبة شطرنج يمكن التعادل فيها، بل إن النصر في هذا المجال شيء حتمي لا بد منه.

وقال بوتين خلال اجتماع موسّع لمجلس وزارة الدفاع: "لقد قلت مرارا إن صناعتنا يجب أن تكون دائما هي الأفضل (السلاح الروسي). إذا أردنا النصر يجب أن تكون معايير التكنولوجيا (الروسية) الأفضل في العالم. هذه ليست لعبة شطرنج يمكن أن يكون التعادل فيها خياراً يرضي جميع الأطراف، بل هذه منظمة عسكرية للدولة".

وأشار بوتين إلى أنه في العام المقبل سيتم تحضير خطة الدفاع الحكومية لفترة 2021-2025.

وكان الرئيس الروسي قد لفت مرة أخرى إلى إقدام الولايات المتحدة عملياً على تقويض إتفاق التخلّص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مؤكداً على ضرورة متابعة أي نشر محتمل للصواريخ الأميركية من هذا الطراز بأي منطقة في العالم. كما وأوضح أن التحليل العام لحال القوات المسلحة الروسية، يظهر استعدادها القتالي العالي، وأنها تستطيع أداء مهامها على أكمل وجه، لضمان السلام وأمن روسيا".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/7131 sec