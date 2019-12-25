نفى مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية الثلاثاء وصول أي جواب من رئاسة البرلمان يتعلق بتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان.

كما نفى مصدر في مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إرسال كتاب الثلاثاء إلى رئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر.

وقال النائب الأول لمجلس النواب حسن الكعبي: "لا أثر قانونيا لأي كتاب موجه الى رئيس الجمهورية سوى الكتاب الذي تشكلت به حكومة السيد عادل عبد المهدي المستقيلة، والذي حسمت بموجبه الكتلة الاكبر".

وكان مراسل RT نقل عن مصادر برلمانية أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أرسل لرئيس الجمهورية كتابا حول الكتلة الأكبر"، منوها بأن "الكتاب اعتبر تحالف البناء هو الكتلة الأكبر".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم ، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

من جانبها أرسلت كتلة "سائرون" البرلمانية خطابا إلى رئيس الجمهورية برهم صالح تقول فيه إنها الكتلة الأكبر في البرلمان.

ويأتي خطاب كتلة سائرون بعد كشف مصدر أن رئاسة البرلمان العراقي، سلمت رئيس الجمهورية خطابا بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان.

وحسب "السومرية نيوز"، قال المصدر إن "رئاسة البرلمان سلمت قبل قليل رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الأكبر في مجلس النواب".

وتابع المصدر، أن خطاب رئيس البرلمان يتضمن أن تحالف البناء هو الكتلة الأكبر.

في سياق آخر كشفت تقارير إعلامية عن تعليق مشروع مد أنبوب لضخ النفط من العراق إلى الأردن، والذي تم الاتفاق على تنفيذه منذ سنوات.

نقلت ذلك وكالات أنباء عن مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب موسى هنطش، والذي قال: إن الأوضاع الأمنية الصعبة والاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ عدة أشهر أثرت سلبا على التعاون الاقتصادي مع الأردن.

كذلك أشار إلى أحداث العراق أدت إلى توقف استكمال الإجراءات الخاصة بمد أنبوب النفط.

وشدد النائب الأردني على أن المشروع على أهمية كبيرة للبلدين، ويعول عليه كثيرا لتلبية احتياجات المملكة من النفط الخام بكلفة أقل من استيراده بالصهاريج ، إضافة إلى العوائد المرتقبة من خلال تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة.

يذكر أن عمان وبغداد وقعتا في 2013 اتفاقية مبدئية لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة.

هذا وأفاد مصدر محلي، الثلاثاء، بأن المحتجين في محافظة البصرة نصبوا خيم الاعتصام أمام حقل مجنون النفطي، ومنعوا الدخول والخروج منه.

وقال إن "المحتجين نصبوا خيم اعتصام أمام الحقل، وطالبوا بتنفيذ مطالبهم التي تتعلق بفرص العمل والخدمات، وكذلك ملف اختيار رئيس حكومة وفق المواصفات التي طرحت في ساحات الاحتجاج".

يذكر أن حقل مجنون، حقل نفطي عملاق، يقع في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم، ويقدر احتياطيه بنحو 38 مليار برميل من النفط.

*محافظ وشخصية قانونية يدخلان دائرة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية

كذلك قرّرت الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية بالإجماع مطالبة "تحالف البناء" بتقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء.

وأفادت معلومات بدخول اسمي محافظ البصرة وإحدى الشخصيات القانونية إلى دائرة المرشحين لرئاسة الحكومة.

ويأتي ذلك في ظل انتهاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس جديد لرئاسة الحكومة.

وكان من المفترض أن يجتمع البرلمان العراقي الثلاثاء، بعد أن تم تأجيل جلسته الاثنين لعدم اكتمال النصاب، وسط تخوف من عودة الشارع إلى العنف الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

ميدانياً، أغلق متظاهرو البصرة تقاطع الطريق التجاري وسط المدينة وشارع وتقاطع جسر العسكري بالإطارات المشتعلة.

وفي كربلاء، حاول متظاهرون اقتحام مبنى المحافظة فيما استخدم الأمن خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريقهم.

أما في بغداد فقطع متظاهرون شارع محمد القاسم السريع بالإطارات المشتعلة.