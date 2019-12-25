* كتلة الوفاء للمقاومة: رئيس الحكومة المكلّف دياب لا ينتمي الى حزب الله * اللقاء الاسلامي الوحدوي: الحراك أكد حضوره من خلال المطالب المحقّة المتصديّة للفساد

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمام زواره: إنه في أرقى الديموقراطيات يتمّ اختيار وزراء حزبيين الى جانب الإختصاصيين، لافتًا الى أن الاحزاب هي ركيزة النظام الديموقراطي والعمل السياسي، مضيفًا: إن الأحزاب اللبنانية لديها شخصيات تتحلّى بالشفافية والنظافة وبالتالي يمكنها أن تتمثل في الحكومة بمثل هذه الشخصيات التي تجمع بين الإنتماء والنزاهة.

وأكد بري إستعداده لتقديم كل الدعم للرئيس المكلف حسان دياب لكي ينجح في مهمته، مشيرًا إلى أنّ التسهيلات التي قدّمناها له حتى الآن كبيرة، ونحن جاهزون للمزيد منها، لأنّ هناك حاجة الى تشكيل الحكومة في أقصر وقت ممكن حتى تتصدّى للأزمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها.

ولفت بري الى أنّه سبق لحركة أمل وحزب الله أن قدّما كل التسهيلات الممكنة للرئيس سعد الحريري وأبديا كل مرونة حياله ليتولّى تأليف الحكومة الجديدة، موضحًا أنّه اقترح عليه في هذا السياق أن تتكوّن التشكيلة الحكومية من 24 وزيرًا يتوزعون بين 18 تكنوقراط و6 سياسيين فقط.

وأضاف بري: "حتى اللحظة الأخيرة بقينا نحاول إقناعه بقبول خيار التكليف، وآخر محاولة قام بها الخليلان اللذان زاراه في "بيت الوسط" لحضّه على عدم الإنسحاب "وما كان ناقص بعد إلاّ نبوس إيدو"، لكنه اصرّ على الرفض، خصوصًا بعد قرار "القوات اللبنانية" بعدم تسميته.

واستغرب بري التحرّكات الاحتجاجية التي يقوم بها أنصار الحريري في الشارع إعتراضًا على عدم تكليفه، معتبرًا أنّ دوافعها غير واضحة ما دام أننا فعلنا المستحيل لكي يعود الى رئاسة الحكومة، وقال: "حتى عندما أُبلغ اليّ أنّ القوات اللبنانية لن تسمّيه نصحته بالإستمرار، لأنّ حسابات التكليف غير حسابات التأليف، فما الذي كان مطلوبًا منا أكثر من ذلك؟".

واعتبر بري أن على دياب "السعي الى تمثيل الجميع، حتى أولئك الذين إمتنعوا عن تسميته خلال الإستشارات"، مشيرًا الى انّه تناهى الى مسامعه أنّ الرئيس المكلّف سيلتقي ممثلين عن القوى التي لم تكلفه وهذا أمر جيد، اذا صح.

وردًا على سؤال عمّا اذا كان فريق حركة أمل وحزب الله سيشارك في الحكومة المقبلة اذا أصرّ المستقبل والاشتراكي والقوات على عدم الانضمام اليها، قال بري: "نعم سنشارك.. اين المشكلة؟".

وأكد بري قائلاً: "لا نحن ولا الرئيس المكلّف في صدد إقصاء الآخرين، بل إننا نتمسّك بهم، وأكاد أقول غصبًا عنهم، لأنّ المرحلة تتطلب مساهمة الجميع في مواجهة تحدّياتها وإجتراح الحلول المطلوبة لها، لكن هم الذين يرفضون الشراكة في تحمّل المسؤولية".

وعلمت صحيفة الجمهورية أن بري توجّه الى الحريري بنصيحة خلال "الغداء الأخير" الذي جمعهما في عين التينة، قائلًا له: "لا تلعب بالنار يا دولة الرئيس، ممكن تضبط معك مرة، بس هيدا لا يعني أنّ النار لعبة".

وأعرب بري عن إعتقاده أنّ الحريري تعامل مع مسألة رئاسة الحكومة على قاعدة "عينو فيها وبيتغنج عليها"، مرجحًا أنّ رئيس المستقبل يشعر حاليًا بالندم.

الى ذلك أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن موافقة حزب الله على تسمية رئيس الحكومة المكلف حسان دياب جاءت بناء على مجموعة من المواصفات الأكاديمية والأخلاقية والتجربة السياسية من خلال تسلّمه وزارة التربية في حكومة الرئيس ميقاتي.

وأضاف حمادة: أن دياب لا ينتمي إلى حزب الله ويحمل عنوان الإختصاصي والمستقل وغير المستفز، وبالتالي فإن حكومته ليست حكومة مواجهة مع أحد، خصوصًا أفرقاء الداخل.

وختم حمادة قائلًا: "مددنا أيدينا من خلال الموافقة على هذا الطرح ليتم تشكيل حكومة جامعة همها ووظيفتها الأولى إنقاذ لبنان على مختلف المستويات في هذه المرحلة".

كما أعرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن عن أمله بتعاون الجميع مع الرئيس المكلف حسان دياب لتسهيل تشكيل الحكومة، مشددا على أن هذه الحكومة يجب أن تكون جامعة لأكبر طيف من القوى السياسية والمستقلين ومن الحراك، وأنها ستكون إصلاحية وإنقاذية.

وخلال لقاء سياسي في بعلبك، أوضح الحاج حسن أن المطلوب من الحكومة بالدرجة الأولى خطة إقتصادية ومالية ونقدية سريعة تكون فيها إجراءات على المستوى العاجل وإجراءات على المستوى الآجل لإنقاذ الإقتصاد وتعديل المدى السلبي في حساب المدفوعات والحساب الجاري.

وأضاف: "هناك كمّ كبير من المشاكل التي تحتاج لخطة إنقاذية سريعة، كما تحتاج الحكومة أيضا إلى إقرار سلة القوانين اللازمة للإصلاح ومكافحة الفساد الذي هو جزء من الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة المستقيلة، وبالتالي الورقة الإصلاحية هي من القضايا الأساسية المفترض أن تكون موضع عناية إما بتعديل فيها أو بإضافة أو تطوير ولوضعها قيد التنفيذ من خلال مشاريع قوانين ترسل إلى المجلس النيابي ومن خلال مراسيم تصدرها الحكومة ومن خلال قرارات".

كما لفت إلى أن "الحكومة معنية بإصلاح إقتصادي جذري ينقل لبنان من عالم الإقتصاد الريعي إلى عالم الإقتصاد المنتج وهو أحد أهم مشاكل الإقتصاد البنيوي لدينا".

الحاج حسن ختم بالتأكيد أن الدولة معنية بحماية الثروات السيادية في البر والبحر وعلى حدود لبنان البحرية والبرية في مواجهة الأطماع "الإسرائيلية"، كما أن الحكومة معنية بحماية السيادة الوطنية في وجه كل المشاريع التي تستهدف لبنان وعلى رأسها ما يقوم به الغرب من محاولات مستمرة للإستفادة من موضوع النزوح السوري.

من جانبه إعتبر رئيس "اللقاء الاسلامي الوحدوي" عمر عبد القادر غندور، في بيان، أمس، "ان الحراك أكد حضوره من خلال المطالب المحقة المتصدية للفساد"، مشيرا الى انه "بعد مرور 67 يوما، فإن تحقيق المطالب دونه تعقيدات لوجيستية واجرائية ودستورية يجب التعامل معها بواقعية بعيدة من ضوضاء الشارع".

وأعلن عن تباينات في الحراك بعد تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة العتيدة، الاول يدعو الى مقاطعة الرئيس المكلف والثاني إعطاؤه فرصة لإثبات ما يقول.. حتى الان، الناس تتظاهر وتتجمع في الساحات رغم تناقص أعدادها، دون ان تحقق خطوة علاجية واحدة، وهذا لا يمكن ان يتم الا من خلال مسار دستوري وآليات لحظها القانون ولا يمكن القفز فوقها".