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رقم الخبر: 271769 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 19:54 الاقسام: عربيات  
الرئيس التونسي يدعو للإسراع بتأليف الحكومة.. والجملي: مستقلة عن الأحزاب

الرئيس التونسي يدعو للإسراع بتأليف الحكومة.. والجملي: مستقلة عن الأحزاب

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد مختلف القوى السياسية، إلى "الاجتماع على كلمة سواء للإسراع بتأليف حكومة جديدة".

وأعرب سعيد عن يقينه بأن "الأمل يظل قائماً في القدرة على تجاوز الظروف التي تعيشها تونس".

موقف سعيد جاء خلال اجتماع عقده في قصر قرطاج، بحث خلاله الشأن الحكومي مع رئيس البرلمان و"حركة النهضة" راشد الغنوشي، والأمين العام لــ "حزب التيار الديمقراطي" محمد عبو، والأمين العام لــ "حركة الشعب" زهير المغزاوي، ورئيس "حزب تحيا تونس" يوسف الشاهد.

من جانبه، قال الرئيس المكلف تأليف الحكومة الحبيب الجملي إنه سيتولى تأليف "حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الاحزاب".

وأعلن خلال مؤتمر صحافي أنه قدم تنازلات للأحزاب السياسية من دون أن يفضي ذلك إلى أي اتفاق.

وكانت "حركة النهضة" قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستتحمل مسؤوليتها في تشكيل حكومة تعرض على البرلمان في أقرب وقت.

 

 
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مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
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