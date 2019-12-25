أعلن وزير الصحة العامة والسكان، الثلاثاء، أنه لا يستبعد وجود تغييرات في جينات الفيروس ضمن عمل عدائي ضد الشعب اليمني، كاشف بالأرقام عدد الإصابات بالأمراض الفيروسية في البلاد.

وأوضح وزير الصحة الدكتور طه المتوكل أن الوزارة قامت بإرسال عينات إلى مختبرات دولية لتقصي عدم استجابة بعض الحالات للعلاج، مضيفا لا نستبعد وجود تغييرات في جينات الفيروس ضمن عمل عدائي ضد الشعب اليمني.

وزير الصحة خلال لقاء ضم عدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلين عن منظمات دوليه، أشار إلى أنه تم تجهيز سعات سريرية في كل المستشفيات لمواجهة انتشار الانفلونزا الموسمية.

من جهته قال وزير المياه نبيل الوزير: لا نستبعد وقوف دول العدوان وراء الأوبئة وارتفاع نسبها والتي تجتاح بلدنا في ظل عدوان وحصار مستمرين وحرب تجويع وقتل ضد الشعب بكل السبل.

فيما أشار وزير الإعلام ضيف الله الشامي إلى ارتفاع المعدلات كل عام للأوبئة مع استمرار العدوان، منوها إلى أن الأمر معني بتحقيق محلي ودولي وسيحاسب المجرم ولو أجلا، لافتاً إلى العمل على وضع خطة توعوية لمواجهة الأوبئة.

بدوره كشف وكيل وزارة الصحة محمد المنصور بين أن حالات الإصابة بإنفلونزا H1N1بلغت حالتين خلال شهري أكتوبر الفائت، والوفيات 94 حالة.

وأوضح المنصور أن حالات الاشتباه بحمى الضنك بلغت 20300 حالة خلال شهر ديسمبر الحالي.