أعلن مكتب الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، نقله إلى المستشفى بعد سقوطه فى مقر الرئاسة.

وقال مكتب الرئاسة، فى بيان له نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل بولسونارو إلى مستشفى القوات المسلحة فى العاصمة برازيليا وخضع لفحوصات طبية ولم تظهر أى مشاكل حتى الآن.

وأضاف البيان، أن الرئيس سيظل فى المستشفى تحت الملاحظة من 6 إلى 12 ساعة.

ولم يذكر البيان، أى تفاصيل أخرى حول الواقعة، إلا أن وسائل الإعلام البرازيلية أفادت بأن بولسونارو انزلق فى الحمام وأصيب فى رأسه.

يشار إلى، أنه فى وقت سابق من هذا الشهر، أفادت تقارير إعلامية بأن بولسونارو أبلغ مستشاريه بأنه يشعر بتعب شديد وطلب تخفيف جدول أعماله حتى نهاية العام.