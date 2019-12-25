بمناسبة ميلاد السيد المسيح (ع)؛ اللواء باقري يهنئ قادة القوات المسلحة في الدول المسيحية ابرق رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، اللواء "محمد باقري"، الى قادة القوات المسلحة في الدول المسيحية؛ مهنئا اياهم على اعتاب ذكرى مولد السيد المسيح (عليه السلام) والعام الميلادي الجديد.