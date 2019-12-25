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رقم الخبر: 271755 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وزير الإتصالات يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الإيراني-التركي في مجال الذكاء الإصطناعي
لدى لقائه مساعد وزير البنى التحتية في تركيا؛

وزير الإتصالات يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الإيراني-التركي في مجال الذكاء الإصطناعي

أكد وزير الإتصالات "محمد جواد آذري جهرمي" على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وتركيا في مجال الذكاء الإصطناعي؛ مبينا ان الإقتصاد الرقمي يقوم أساسا على الذكاء الإصطناعي.
جاء ذلك لدى اللقاء الذي جرى صباح اليوم الثلاثاء بين آذري جهرمي ومساعد وزير النقل والبنى التحتية في تركيا "عمر فاتيح سايان" في طهران.
ولفت وزير الإتصالات الى الإنجازات العديدة في مجال الذكاء الإصطناعي في إيران بما في ذلك السيارات الذكية والطائرات المسيرة البريدية؛ مؤكدا ان إيران تواكب الدول المتقدمة في إنجاز الأبحاث  لتطوير الذكاء الإصطناعي.
وأكد ضرورة إيلاء مزيد من الإهتمام لإتفاقات طهران رباعية الأطراف بين وزراء الإتصالات في إيران وروسيا وتركيا وأذربيجان؛ معربا عن أمله في رسم آفاق مشرقة للتعاون الثنائي والإقليمي في مجال التقنيات الحديثة.
من جانبه، أكد عمر فاتيح سايان إستعداد تركيا لتعزيز تعاونها المشترك في مجال الذكاء الإصطناعي.
وشدد التزام تركيا باتفاقات طهران الرباعية؛ معلنا استعداد بلاده لاستضافة الإجتماع القادم لوزراء الإتصالات في تركيا وإيران وروسيا وأذربيجان.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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