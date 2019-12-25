|رقم الخبر: 271754
|تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019
|الوقت: 17:13
|الاقسام: دوليات
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مقتل 26 على الأقل إثر سقوط حافلة في إندونيسيا (صور)
قالت وسائل إعلام في إندونيسيا يوم الثلاثاء: إن حافلة سقطت من فوق تلة على ارتفاع 150 مترا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة 21.
ونقلت التقارير الإعلامية عن الشرطة قولها إن الحافلة التي كانت تنقل حوالي 50 راكبا تحطمت وهي في طريقها من مدينة بنجكولو إلى مدينة بالمبانج على جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا. وقال ضابط شرطة يدعى ريسكي لقناة تي.في وان إن السلطات تتحرى سبب الحادث. وأظهرت صور بعض الأشخاص يحاولون انتشال حطام الحافلة من نهر في أحد الأودية.
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