مقتل 26 على الأقل إثر سقوط حافلة في إندونيسيا (صور) قالت وسائل إعلام في إندونيسيا يوم الثلاثاء: إن حافلة سقطت من فوق تلة على ارتفاع 150 مترا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة 21.