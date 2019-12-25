وقع البنتاغون عقدا مع عدة شركات تركية لإجراء أعمال بناء في قاعدة إنجرليك الجوية في مقاطعة أضنة، على الرغم من تهديدات أنقرة بحرمان القوات الأمريكية من استخدامها.

وبلغت قيمة العقد 95 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل قبل نهاية عام 2024.

وقال موقع البنتاغون في بيان "تم توقيع عقد بقيمة 95 مليون دولار مع ثماني شركات تركية بسعر ثابت".

ويستخدم سلاح الجو الأمريكي قاعدة إنجرليك الجوية في مقاطعة أضنة جنوب تركيا.

كما يوفر الجيش الأمريكي محطة رادار للإنذار المبكر بالهجمات الصاروخية، والتي تم نشرها في منطقة كوراجيك بمقاطعة مالاتيا في جنوب شرق تركيا، وهي جزء من نظام الدفاع الصاروخي للناتو في أوروبا.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك اللتين تتواجد فيهما قوات أمريكية ردا على العقوبات الأمريكية على بلاده.

وقال إن البرلمان التركي يمكن أن يصدر قرارا بشأن الإبادة الجماعية للهنود الحمر خلال استعمار أمريكا ردا على اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

تركيا تواصل حبس رجل أعمال تطالب محكمة أوروبية بإطلاق سراحه

من جهتها قضت محكمة تركية يوم الثلاثاء باستمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه فيما تستمر محاكمته لمشاركته في احتجاجات في 2013.

وكافالا مسجون منذ أكثر من عامين لاتهامه بتنظيم وتمويل احتجاجات ضد رئيس الوزراء حينها رجب طيب أروغان. ودعت المحكمة الأوروبية لإطلاق سراحه على الفور قبل أسبوعين حيث قالت إنه لا يوجد شبهة منطقية تفيد بارتكابه أي جرم.

وينفي كافالا، الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين، هذه المزاعم. ويُحاكم 15 متهما آخرين مع كافالا. وتأجلت محاكمتهم حتى 28 يناير كانون الثاني وكافالا هو الوحيد المحتجز من بين المتهمين.

وقالت المحكمة التركية إنها قررت الإبقاء على كافالا في السجن بسبب خطورة الاتهامات وتنتظر ردا من وزارة العدل بشأن ما إذا كان قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهائيا.