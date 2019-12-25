قال مسؤولون من كوريا الجنوبية واليابان إن زعيمي البلدين اجتمعا لأول مرة خلال أكثر من عام يوم الثلاثاء، وشددا على الحاجة لتحسين العلاقات بعد أسوأ فترة توتر بين البلدين منذ عقود.

بعد أسوأ فترة توتر بين البلدين منذ عقود

واجتمع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة ثلاثية مع رئيس الحكومة الصينية لي كه شيانغ في مدينة تشينغدو في الصين وكان الموضوع الرئيسي للنقاش هو التوتر بشأن توقف محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وبالنسبة لآبي ومون كان الاجتماع فرصة أيضا لبدء إصلاح العلاقات التي اضطربت بعدما أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي أمرا للشركات اليابانية لتعويض بعض الكوريين الذين عملوا بالسخرة خلال فترة الاحتلال الياباني بين 1910 و1945.

ثم فرضت اليابان قيودا على تصدير مواد التكنولوجيا الفائقة المستخدمة في صناعة الرقائق إلى كوريا الجنوبية مما أدى لتفاقم النزاع بين الجانبين وهو ما هدد بتقويض تعاون أمني بينهما.

وقالت كو مين-جونج المتحدثة باسم مون في إفادة في تشينغدو إن الزعيمين اتفقا على زيادة الاجتماعات بينهما رغم الخلافات بشأن التاريخ والتجارة مضيفة أن كليهما يريد حل الخلافات عبر الحوار.

وشدد آبي على رغبته في تحسين العلاقات عبر المناقشات الجادة وقال إن التعاون الأمني الوثيق مع الولايات المتحدة شديد الأهمية في التعامل مع كوريا الشمالية.

واستضافت الصين الثلاثاء زعيمي الجارتين اللدودتين كوريا الجنوبية واليابان في مسعى لتشجيع المصالحة بين طوكيو وسيئول حليفتي أمريكا الرئيسيتين في المنطقة.

وعقدت القمة الثلاثية في مدينة تشنغدو في جنوب غرب الصين، وشهدت أول لقاء بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن منذ 15 شهرا، وتطرق الاجتماع أيضا إلى التحدي الإقليمي بشأن نووي كوريا الشمالية.

ووصلت العلاقات بين سيئول وطوكيو إلى أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة بسبب خلافات تجارية وأخرى متعلقة بـ"نساء المتعة" خلال فترة احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الاثنين عن "تقديره الشديد" لدور بكين الهام في "ضمان نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية".

وبدأت العلاقات بالتدهور في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة أحكام أصدرتها محكمة في كوريا الجنوبية، قضت بإلزام الشركات اليابانية دفع تعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب، وهو ما أغضب طوكيو التي تصر على تسوية الخلاف بموجب معاهدة عام 1965 بين البلدين.

ولاحقا هددت سيئول بالانسحاب من اتفاق رئيسي لتبادل المعلومات العسكرية، إلا أنها عادت وتراجعت في نوفمبر ووافقت على تمديده لكن "بشروط".