أعلن المركز الصحفي لوزارة الدفاع في أفغانستان، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 إرهابي قتلوا في البلاد خلال اليوم الماضي (الاثنين)، بينما لقي 15 جندياً مصرعهم في هجوم على قاعدة عسكرية حكومية.

وقال بيان وزارة الدفاع: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، جرى تنفيذ 18 عملية تم التخطيط لها في 15 مقاطعة في البلاد، مما أسفر عن مقتل 109 إرهابيين وجرح 45 واعتقال خمسة".

في المقابل، ذكرت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، أن 15 جندياً أفغان لقوا حتفهم نتيجة هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية في مقاطعة بلخ في شمال البلاد.

ووفقا للوزارة "هاجم الإرهابيون القاعدة العسكرية للقوات المشتركة للجيش الأفغاني ومديرية الأمن القومي في منطقة دافلات آباد بمقاطعة بلخ".

وقال التقرير "نتيجة الهجوم قتل سبعة جنود أفغان وأصيب ثلاثة آخرون. كما أصيب ثلاثة من ضباط إدارة الأمن الوطني أيضا".

وبعد أكثر من 18 عاما على إطاحة قوات تقودها الولايات المتحدة بنظام حكم طالبان، تتكبد القوات الأفغانية خسائر بشرية قياسية فيما يحذر مسؤولون أفغان وأمريكيون من أن الخسائر لا يمكن أن تستمر.

وعلى الرغم من تراجع القتال خلال فصل الشتاء بسبب تساقط الثلوج بكثافة في الجبال التي عادة ما يستريح فيها مسلحو طالبان ويعيدون تنظيم صفوفهم قبل هجومهم السنوي في الربيع، لا تزال الهجمات على نقاط التفتيش الأمنية الأكثر عرضة للخطر مستمرة على مستوى البلاد.

وقال محمد يوسف، حاكم منطقة دولت اباد التي وقع فيها الهجوم، إن العشرات من مقاتلي طالبان استهدفوا نقطة تفتيش يحرسها جنود أفغان وعناصر من المخابرات وقتلوا 15 شخصا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأفغانية أن سبعة جنود قُتلوا. ولا تميل الوزارة إلى الكشف عن أعداد ضحايا القتال مع طالبان على وجه الدقة.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنها قتلت ما لا يقل عن 20 من أفراد قوات الأمن وأسرت أربعة آخرين كما أصيب ستة آخرون. وكثيرا ما تبالغ الحركة في حجم الخسائر التي تلحقها بالقوات الحكومية الأفغانية.