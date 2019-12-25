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رقم الخبر: 271748 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 16:57 الاقسام: اقتصاد  
جهانغيري: إيران إجتازت ظروف الحرب الإقتصادية مرفوعة الرأس
رغم كافة الضغوط..

جهانغيري: إيران إجتازت ظروف الحرب الإقتصادية مرفوعة الرأس

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، انه بالرغم من كافة الضغوط؛ لكن ايران نجحت مرفوعة الرأس في إجتياز ظروف الحرب الاقتصادية المفروضة عليها والتي تعد الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً فيها.

وفي تصريح له يوم الاثنين خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة بوشهر (جنوب غرب)، أضاف جهانغيري: ان الولايات المتحدة حاولت القضاء على الاقتصاد الايراني ليواجه البلاد أزمة كبيرة؛ لكنها فشلت في تحقيق ذلك. وتابع: ان الجميع دخل الساحة في موقف بطولي وساهم في الحؤول دون وقوع الأزمة؛ مردفاً: ان ذلك تحقق بفضل العناية الإلهية وتوجيهات سماحة قائد الثورة وصمود أبناء الشعب ومساعي المدراء والمستثمرين في القطاعين العام والخاص.

وصرح النائب الأول لرئيس الجمهورية: ان الولايات المتحدة أرادت تصفير صادراتنا من النفط ومنع استيراد ايران للسلع وعرقلة صادراتها، وقامت في هذا السياق الى وضع السلع التي تحقق عائدات للبلاد على لائحة الحظر، كما حظرت الموانئ وعملية الملاحة البحرية والتأمين وإبحار ناقلات النفط الايرانية؛ لكننا وقفنا على أقدامنا بفضل الباري تعالى وحققنا إنجازات كبرى رغم كافة الضغوط المفروضة.

 
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