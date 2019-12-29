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رقم الخبر: 271747 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 16:56 الاقسام: اقتصاد  
الهند تبحث زيادة تمرير البضائع عبر ميناء جابهار الإيراني
للوصول لروسيا وآسيا الوسطى..

الهند تبحث زيادة تمرير البضائع عبر ميناء جابهار الإيراني

أعلن وزير الطرق الايراني، محمد إسلامي، ان الجانب الهندي بحث إمكانية زيادة تمرير البضائع عبر ميناء جابهار المطل على بحر عمان، وذلك على ضوء رغبة الهند وعلاقاتها القوية بروسيا ودول آسيا الوسطى.

وأوضح الوزير إسلامي، في تصريح على هامش الاجتماع مع وزير الخارجية الهندي سوبرا همانيان جيشنكار، الذي يرأس جانب بلاده باللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في طهران، أوضح بأن اللجنة ناقشت الجانب الهام لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تقرر تحريك التعاون بمجال الشحن والنقل سيما ميناء جابهار.

وكانت الهند قامت بضخ إستثمارات في المرحلة التطويرية الأولى لميناء جابهار الذي تستخدمة كمحطة لترانزيت بضائعها لأفغانستان حالياً، ولدول آسيا الوسطى مستقبلاً.

واشار الوزير الى أن جابهار هو الميناء الايراني الوحيد المتصل بالمحيط، حيث يحظى تطويره بأهمية بالغة منذ العام الماضي، مؤكداً ضرورة التعاون مع الهند لتنميته. وبيّن أن الطاقة الاستيعابية للميناء تتخطى 11 مليون طن، فيما يتم إستخدام نحو 25 بالمئة من هذه الطاقة فقط. وأومأ الى أن الإتفاق بعدة محاور مع الجانب الهندي، وتم تشكيل لجنة خاصة بهدف تطوير ورفع طاقة الترانزيت في ميناء جابهار.

 
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