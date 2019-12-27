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رقم الخبر: 271746 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 16:54 الاقسام: اقتصاد  
إفتتاح 227 مشروعاً مائياً وكهربائياً في البلاد
حتى الربع الأول من 2020..

إفتتاح 227 مشروعاً مائياً وكهربائياً في البلاد

أعلن وزير الطاقة الايراني عن إفتتاح 227 مشروعاً مائياً وكهربائياً ضخماً حتى 20 مارس/ آذار 2020.

وأوضح رضا أردكانيان، في مراسم إفتتاح سد أبيورد في منطقة دركز (شمال شرق ايران) أمس الثلاثاء، أوضح بأن المشاريع ستشمل محطات كهربائية وتصفيات مياه شرب وصرف صحي وسدود وقنوات بزل وخطوط نقل مياه بعدة محافظات. ولفت الى أن التدشين سيتم أسبوعياً للمشاريع التي بلغت تكلفتها 330 تريليون ريال (الدولار بالسعر الرسمي = 42 ألف ريال).

وبيّن أردكانيان انه ورغم الحظر الجائر المفروض، تبذل وزارة الطاقة جهوداً للحد من أثر الحصار عبر الإفادة من الإمكانيات الذاتية.

 
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