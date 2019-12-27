حتى الربع الأول من 2020..

وأوضح رضا أردكانيان، في مراسم إفتتاح سد أبيورد في منطقة دركز (شمال شرق ايران) أمس الثلاثاء، أوضح بأن المشاريع ستشمل محطات كهربائية وتصفيات مياه شرب وصرف صحي وسدود وقنوات بزل وخطوط نقل مياه بعدة محافظات. ولفت الى أن التدشين سيتم أسبوعياً للمشاريع التي بلغت تكلفتها 330 تريليون ريال (الدولار بالسعر الرسمي = 42 ألف ريال).

وبيّن أردكانيان انه ورغم الحظر الجائر المفروض، تبذل وزارة الطاقة جهوداً للحد من أثر الحصار عبر الإفادة من الإمكانيات الذاتية.