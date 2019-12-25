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رقم الخبر: 271745 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 16:51 الاقسام: اقتصاد  
4ر1 تريليون دولار.. قيمة إحتياطي المناجم الإيرانية

4ر1 تريليون دولار.. قيمة إحتياطي المناجم الإيرانية

أعلن نائب رئيس غرفة التعاون الايرانية، الاثنين، ان التقدير الأولي لقيمة المناجم الايرانية يقدر بـ800 مليار دولار، ومع الاكتشافات الجديدة يرتفع هذا التقدير الى 4ر1 تريليون دولار.

وقال اسماعيل خليل زادة: ان التقدير الأولي لقيمة المناجم الايرانية يقدر بـ800 مليار دولار، ومع الاكتشافات الجديدة يرتفع هذا التقدير الى 4ر1 تريليون دولار. وأضاف: ان ايران بإمتلاكها 30 مليار طن من الاحتياطي المكتشف، و30 مليار طن من الاكتشافات المحتملة، تتبوأ مكانتها بين 15 أفضل دولة في الاحتياطات المنجمية بالعالم.

 
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