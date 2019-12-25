وقّع وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي محمد شريعتمداري، مع نظيره الأرميني زاروهي باتفيان، الاثنين، مذكرة تفاهم تنص على تعاون البلدين في مجالات التدريب التقني والحرفي والرخاء الاجتماعي وتوفير فرص العمل.

وفي تصريح له خلال اللقاء مع الوزير الأرميني، قال شريعتمداري: ان سياسة الجمهورية الاسلامية قائمة دوماً على تنمية العلاقات مع جيرانها وبلدان المنطقة؛ وأضاف: نحن سنواصل المضي بهذا الاتجاه. وأكد شريعتمداري على ضرورة تنفيذ وثيقة التعاون الموقعة عام 2011 بين طهران ويريفان في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية.

وفيما قدم شرحاً مفصلاً عن برامج ونشاطات وزارة التعاون والعمل الايرانية بما فيها مجالات العمل والشؤون الاجتماعية والتدريب التقني والحرفي والتعاونيات والضمان الاجتماعي والنشاطات التأهيلية، أكد الوزير الايراني استعداد طهران للتعاون مع يريفان في جميع هذه المجالات.

من جانبه، نوه وزير العمل والشؤون الاجتماعي لجمهورية أرمينيا بالقواسم المشتركة "الكثيرة" بين ايران وأرمينيا لتعزيز التعاون الثنائي، وقال: إنني على يقين بأن التغلب على المشاكل الاجتماعية وغيرها من التحديات يتطلب ايجاد فرص عمل مناسبة. وأضاف باتفيان خلال اللقاء مع وزير العمل الايراني: نحن نرغب في الاستفادة من تجارب الجمهورية الاسلامية في مجالات رعاية الشرائح الضعيفة والأطفال وكبار السن والنساء.

كما وجّه الوزير الأرميني دعوة الى نظيره الايراني لزيارة يريفان في 2020.

وفي الختام، أعلن الجانبان إستعدادهما لتنفيذ الاتفاق الموقع بين ايران وأرمينيا في 2011 حول التعاون الثنائي في مجالات التدريب الحرفي وشؤون العمل والرخاء الاجتماعي.