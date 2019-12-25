قال رئيس اتحاد المصدرين في قم/ وسط ايران/ حسن أغاجاني انه بالامكان رفع قيمة صادرات البلاد عبر الأسواق الحدودية الى 40 مليار دولار في حال تطبيق المصدرين القواعد بشكل صحيح.

واضاف حسن أغاجاني، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء في الملتقى الوطني للتصدير بمحافظة قم، ان المصدرين يسعون جاهدين لرفع قيمة العملة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة بفضل تصدير السلع.

وتابع: إن تحقيق الازدهار في اقتصاد البلاد يتمثل بتحقيق طفرة تصديرية، مشيرا إلى أن طاقة التصدير إلى العراق وأفغانستان يمكن أن تصل إلى 30 مليار دولار ، شريطة أن تنخفض تكلفة البضائع المصنعة محلياً.

وأكد انه بالامكان رفع قيمة صادرات السلع الايرانية عبر الأسواق الحدودية الى 40 مليار دولار سنوياً في حال تطبيق المصدرين القواعد بشكل صحيح.

ونوه رئيس اتحاد المصدرين في قم الى ان المصدرين يواصلون عمليات تصدير السلع رغم المشاكل التي يواجهونها.