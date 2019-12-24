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رقم الخبر: 271734 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 15:13 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تعاون ایراني-ترکي في مجال الاتصالات والأقمار الصناعیة

تعاون ایراني-ترکي في مجال الاتصالات والأقمار الصناعیة

اعلن مساعد وزير الاتصالات الايراني للشؤون التقنية "ستار هاشمي عن تعاون مشترك في مجال الاتصالات والاقمار الصناعية بين ايران وتركيا .

وافتتح صباح اليوم الثلاثاء في طهران الاجتماع الاول للجنة المشتركة بين ايران وتركيا في مجال الاتصالات والاقمار الصناعية  بحضور مساعد وزير الاتصالات الايراني للشؤون التقنية "ستار هاشمي" ومساعد وزير النقل التركي "عمر فاتيح " وعدد من مسؤولي الاتصالات في البلدين.

ويقام الاجتماع التخصصي الاول للتعاون في مجال الاتصالات بین ایران وترکیا في ثلاثة مجاميع وهي التعاون في مجال التعاون التنظيمي وتنسيق الترددات وفي مجال الحوكمة الالكترونية والتجارة الالكترونية والامن السايبري وكذلك التعاون في مجال البنى التحتية للاتصالات.

وتستمر الاجتماعات ليومين في مقر وزارة الاتصالات الايرانية بطهران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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