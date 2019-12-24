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رقم الخبر: 271732 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 15:15 الاقسام: منوعات  
اكتشاف مثير يظهر تفاصيل عن حضارة غامضة في بيرو

اكتشاف مثير يظهر تفاصيل عن حضارة غامضة في بيرو

تم العثور على 11 قبرا، يبلغ عمرهم 1000 عام، تحتوي على هياكل عظمية تعود لحضارة موتشي الغامضة في بيرو.

واكتشف الآثاريون وجود رموز على جمجمتي طفلين مدفونين في الموقع، كما دفن شخص واحد مع صولجان، ووضعت جثة آخر في غرفة مسقوفة.

وعثر على المقابر في موقع أثري بالمنطقة الشمالية الغربية لبيرو وتحديدا تشيكلايو، بالقرب مدينة بيسان الأثرية.

ووجد المستكشفون آثار من الخزف والبورسلين في الموقع.

يذكر أن تاريخ مدينة سيبان يعود إلى الفترة ما بين 50 و700 عام ميلادي، وهي نفس الفترة التي شهدت ازدهار حضارة الموتشي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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