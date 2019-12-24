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رقم الخبر: 271731 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 15:15 الاقسام: عربيات  
اليوم.. إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع ايران

اليوم.. إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع ايران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن استحصال الموافقة من رئيس الوزراء العراقي على إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع ايران، مشيرةً إلى تحديد اليوم الثلاثاء، موعداً لإعادة فتح المنفذ.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان له، انه "حصلت موافقة رئيس الوزراء على إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي".

وأضاف القيسي، أن "رئيس الوزراء خوّل رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي بتمثيله في مراسم الافتتاح".

وأكد على ان "الهيئة حددت اليوم الثلاثاء موعداً لإعادة افتتاح المنفذ".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت، في 11 آب/اغسطس 2019، عن إغلاق مؤقت لمنفذ مندلي لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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