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رقم الخبر: 271728 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 15:17 الاقسام: منوعات  
قارئة أبراج فلكية شهيرة: سنة 2020 مصيرية وستطبع العصر كله

قارئة أبراج فلكية شهيرة: سنة 2020 مصيرية وستطبع العصر كله

نشرت الإعلامية اللبنانية وقارئة الأبراج الفلكية، ماغي فرح، مقطع فيديو على قناتها الرسمية في يوتيوب، توقعت فيه أن تكون سنة 2020 (مصيرية وستطبع العصر كله).

وقالت فرح إن أهمية السنة المقبلة تفوق الـ25 سنة القادمة، ويعود ذلك لحدث فلكي استثنائي بعدا اجتماع ثلاثة كواكب (بطيئة) وأساسية في برج واحد هو برج الجدي.

كما تحدثت عن اهتزاز وانهيار بعض الحكومات، بالإضافة إلى صراعات عالمية ترافقها انقلابات واحتجاجات، مشيرة إلى أن سنة الـ 2020 هي أكثر (خطرا) من السنة الحالية وستكون أكثر عنفا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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