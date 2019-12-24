كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، ان رئاسة البرلمان العراقي سلمت رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الاكبر.

وقال المصدر، ان "رئاسة البرلمان سلمت قبل قليل رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الاكبر في مجلس النواب".

واضاف المصدر لـ" السومرية نيوز" ان "جواب رئاسة البرلمان تضمن ان تحالف البناء هو الكتلة الاكبر وفقا لكتاب صادر بتاريخ 16 ايلول 2018".

وقدّم الرئيس العراقي برهم صالح، في 22 كانون الاول الحالي، طلباً إلى مجلس النواب لتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء.