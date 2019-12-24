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رقم الخبر: 271725 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 15:18 الاقسام: منوعات  
امرأة تستعين بلعبة للأطفال للتجسس على زوجها السابق

امرأة تستعين بلعبة للأطفال للتجسس على زوجها السابق

قامت امرأة، في مدينة هاكستاو التابعة لولاية نيو جيرسي الأمريكية، بمراقبة زوجها السابق بالاستعانة بلعبة قطنية محشوة.

ووفقا لصحيفة (ذا صن) البريطانية، أرسلت هيذر بامفورد، البالغة من العمر 33 عاما، طفلها إلى زوجها السابق دومينيك برفقة لعبة على شكل ميني ماوس، حيث كانت تخفي بداخلها جهاز تسجيل.

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اكتشف الرجل أن زوجته السابقة تراقبه عندما نقر على الدمية وسمع صوته فجأة، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بالشرطة، الذين قاموا باعتقال الزوجة السابقة بتهمة التجسس ومضايقة دومينيك.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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