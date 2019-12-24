ووفقا لصحيفة (ذا صن) البريطانية، أرسلت هيذر بامفورد، البالغة من العمر 33 عاما، طفلها إلى زوجها السابق دومينيك برفقة لعبة على شكل ميني ماوس، حيث كانت تخفي بداخلها جهاز تسجيل.

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اكتشف الرجل أن زوجته السابقة تراقبه عندما نقر على الدمية وسمع صوته فجأة، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بالشرطة، الذين قاموا باعتقال الزوجة السابقة بتهمة التجسس ومضايقة دومينيك.