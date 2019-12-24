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رقم الخبر: 271724 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 15:18 الاقسام: منوعات  
خمسة أعوام من ولادته استطاع معانقة أخيه للمرة الأولى

خمسة أعوام من ولادته استطاع معانقة أخيه للمرة الأولى

ولد جاكوب بذراع واحدة قبل موعد ولادته المحدد بثمانية أسابيع، فذراعه اليسرى كانت عبارة عن جزء صغير من الزند فقط.

نشرت هذه القصة وكالة (بي بي سي)، حين أطلق والداه نداءاً لكل دور التبرعات في بريطانيا، بهدف جمع 16 ألف جنيه استرليني، لتركيب ذراع اصطناعية لجاكوب.

واستطاع شخص يدعى (بن ريان) تحقيق أمنية والديه، بعد أن أكد خبراء تركيب الأطراف الاصطناعية في مراكز الصحة والمشافي البريطانية استحالة تركيب ذراع صناعي متحرك وقابل للاستخدام مثل الذراع الطبيعية.

وقال الخبراء: (ليس خياراً ممكناً تركيب يد صناعية حين يكون الطرف الناقص منتهياً فوق المرفق، كما في حالة جاكوب).

ولد (بن ريان) في بلدة ميناي بريدج في مقاطعة ويلز، وجاءت خبرته في الأطراف الاصطناعية حين وضع تصميماً لذراع اصطناعية تعمل بآلية حركة هيدروليكية لابنه سول، الذي تعرض لحادث أدى إلى بتر ذراعه حين كان رضيعاً عمره 10 أيام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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