قال فيراري المنافس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الاثنين إنه مدد عقد سائقه شارل لوكلير لخمسة أعوام أخرى حتى نهاية موسم 2024، شارل لوكلير سائق فيراري في صورة من أرشيف رويترز.

وفاز السائق القادم من موناكو (22 عاما) بسباقين هذا العام في أول مواسمه مع فيراري وحصل على مركز أول المنطلقين أكثر من أي سائق آخر.

كما احتل لوكلير المركز الرابع في الترتيب العام متفوقا على زميله الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات والذي ينتهي عقده في نهاية 2020.

وقال لوكلير في بيان ”السعادة لا تسعني بالاستمرار مع فيراري. المشاركة مع أعرق فريق في فورمولا 1 الموسم المنصرم كان حلما بالنسبة لي.

”أنتظر على أحر من الجمر توطيد علاقتي بالفريق بعد موسم 2019 المثير. لا أطيق انتظار انطلاق الموسم المقبل“.

وبهذا القرار يصبح لوكلير عنصرا رئيسيا في خطط الفريق على المدى الطويل بينما لم يحسم فيراري حتى الآن مستقبل فيتل الذي تضررت صورته في موسم 2019 بسبب العديد من الأخطاء.

ويعني الأمر أيضا أن لوكلير سيصبح زميلا لأي سائق يخلف فيتل حيث تربط الكثير من التكهنات البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات باحتمال الانتقال إلى فيراري بعد أن يغادر مرسيدس.