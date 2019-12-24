أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في جميع مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاما، التي تقام في تايلند العام المقبل.

وذكر الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت مساء الإثنين "تستعد كرة القدم الآسيوية لتسجيل محطة تاريخية عبر تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد خلال جميع مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلند، والتي تقام في مدن بانكوك وبوريرام وسونجكلا في الفترة من الثامن إلى 26 كانون ثان/يناير".

وكان نظام حكم الفيديو المساعد طبق للمرة الأولى في قارة آسيا اعتبارا من دور الثمانية في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، التي أقيمت في شهر كانون ثان/يناير الماضي.

وسوف تكون بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020، أول بطولة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تشهد تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في جميع مبارياتها، والبالغ عددها 32 مباراة.

وتشهد هذه النسخة من بطولة آسيا تحت 23 عاما، تنافسا بين 15 منتخبا من أصل 16، من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في اليابان.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، والذي تابع تطبيق نظام فار من غرفة العمليات في الإمارات: "كرة القدم الآسيوية وصلت إلى مستويات عالمية، ونحن مصممون على ضمان مواصلة دورنا القيادي بين الاتحادات القارية في الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا وأفضل الممارسات الحديثة في كافة جوانب تطوير اللعبة".

وأضاف: "شهدنا عملا هائلا خلال فترة الاستعداد من أجل إقامة كأس آسيا في الإمارات، وكان قرارنا باستخدام نظام حكم الفيديو المساعد يتوافق مع طموحاتنا في تطوير مسابقاتنا، مع الصعود الهائل في قدرات حكامنا".

وتابع: "أنا واثق أننا سوف نبني على النجاحات السابقة، حيث ستكون بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلند فرصة جديدة لإظهار قدرات التحكيم الآسيوي".

وخضع جميع الحكام الذين جرى اختيارهم من أجل تطبيق نظام فار في بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلند، لتدريبات مكثفة من أجل التعامل مع المعايير والمتطلبات التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب).

ومن أجل ضمان قدرة الاتحاد الآسيوي على تطبيق هذه المعايير، فقد تم تنظيم ست دورات وندوات منذ شهر آذار/مارس 2017، لضمان قدرة الحكام في قارة آسيا على تطبيق أفضل معايير وإجراءات نظام حكم الفيديو المساعد.

وسوف ينحصر تطبيق حكم الفيديو المساعد على أربع حالات في المباريات، وهي، احتساب أو عدم احتساب الهدف وضربات الجزاء والبطاقات الحمراء والخطأ في تحديد هوية اللاعب.