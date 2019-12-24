تشير الاحصاءات والتصانيف التي نشرتها مجلة (سايمكو) ان ايران تتصدر بلدان المنطقة وحازت على المرتبة 20 عالمياً في علم الوراثة كما دلّلت على ان الانتاج العلمي في ايران بهذا القطاع حقق نمواً خلال العام الجاري.

ان تصنيف مجلة سايمكو «SCImago Journal & Country Rank» يدلل على تصدر ايران في الانتاج العلمي بهذا القسم في العام الماضي (2018) مقارنة ببلدان غرب آسيا.

ووفق الاحصاءات التي نشرتها المجلة بلغ عدد المقالات العلمية التي نشرتها المؤسسات البحثية والاكاديمية في هذا الحقل العلمي 701 حيث تبوأت المرتبة الاولى مقارنة ببلدان المنطقة فيما حلّ الكيان الصهيوني وتركيا والسعودية ومصر والامارات وقطر ولبنان والاردن والكويت والعراق وعمان وسوريا والاراضي الفلسطينية واليمن والبحرين في المراتب اللاحقة.

وورد في المجلة ان 661 مقالة نشرها الباحثون الايرانيون قد تم الاستشهاد بها فيما حل الكيان الصهيوني في المرتبة الثانية في هذا الموضوع حيث تم الاستشهاد بـ 437 مقالة.



