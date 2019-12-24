قال منظمون الثلاثاء، إن قيمة الجوائز المالية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس زادت بنسبة 14% إلى 71 مليون دولار أسترالي (49.1 مليون دولار)، وسيكون اللاعبون الذين يودعون البطولة من الأدوار الأولى الأكثر استفادة من هذه الزيادة.

وسيحصل الخاسرون في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للقرعة الرئيسية لأولى البطولات الأربع الكبرى على 20 ألف دولار أسترالي بزيادة قدرها الثلث مقارنة بالعام الماضي، بينما سيحصل اللاعبون الذين يودعون منافسات الفردي من الدور الأول للقرعة الرئيسية على 90 ألف دولار أسترالي بزيادة قدرها 20%.

وقبل انطلاق أستراليا المفتوحة في 2018 نأى الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنفسه عن تقارير وسائل إعلام ذكرت أنه يقود ثورة على الطريقة التي توزع بها الجوائز المالية للبطولات الأربع الكبرى لمساعدة أكبر عدد من اللاعبين.

وقال كريج تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة في بيان "نحرص منذ فترة طويلة على زيادة الجوائز المالية وتحسين أجواء المشاركة لأكبر عدد من لاعبي التنس الدوليين"، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للجوائز المالية زادت بأكثر من 3 أمثالها منذ 2007.

وأضاف "هذا العام ضغطنا من أجل زيادة مكافآت اللاعبين الذين ينافسون بالأدوار الأولى للبطولة في الفردي والزوجي".

وسيحصل بطل فردي الرجال وبطلة فردي السيدات في نسخة 2020 على زيادة أصغر نسبيًا في الجوائز المالية، حيث سينال الفائز 4.12 مليون دولار أسترالي بزيادة قدرها 20 ألف دولار.

ويضمن اللاعبون عادة مكانًا في القرعة الرئيسية في البطولة التي تنطلق في 20 يناير/كانون الثاني من خلال الوجود في قائمة أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي.

وتحمل اليابانية نعومي أوساكا، لقب فردي السيدات في أستراليا المفتوحة، بينما حصل ديوكوفيتش على لقبه السابع وهو رقم قياسي بالفوز على غريمه رافاييل نادال في نهائي 2019.