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رقم الخبر: 271717 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 13:01 الاقسام: رياضة  
أفالانش يهزم جولدن نايتس بدوري هوكي الجليد

أفالانش يهزم جولدن نايتس بدوري هوكي الجليد

سجَّل بيير إدوار بيلمار، هدفين وأضاف فاليري نيتشوشكين هدفًا وصنع آخر ليفوز كولورادو أفالانش (7-3) على لاس فيجاس جولدن نايتس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، مساء الاثنين.

وهذه أول مرة يسجل فيها بيلمار هدفين في مباراة واحدة خلال مسيرته.

وفي مباراته رقم 600 في دوري هوكي الجليد، أحرز جابرييل لاندسكوج، هدفًا مع كولورادو، كما سجل أيضًا ميكو رانتانن، ومات نييتو، وناظم قدري.

وأحرز أهداف لاس فيجاس ماكس باتشيوريتي، ووليامز كاريير، ورايان ريفز.

وفاز فانكوفر كانوكس (4-2) على إدمونتون أويلرز بفضل هدف كوين هيوز في الفترة الثالثة، وسجل سانت لويس بلوز 4 أهداف في الفترة الأولى في طريقه للفوز (4-1) على لوس أنجليس كينجز.

وتغلب تامبا باي لايتنينج (6-1) على فلوريدا بانثرز، بينما عوض نيوجيرزي ديفلز تأخره بهدف ليسحق شيكاجو بلاكهوكس (7-1) بعدما سجل جاك هيوز، هدفه الأول في حوالي شهرين.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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