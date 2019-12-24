قالت رئيسة المجلس الدولي للصناعات اليدوية بمنطقة اسيا واقيانيا "غادة الهيجاوي" سيتم تسجيل فن الحفر على الخشب أو "الأويمة" في مدينة ملاير التابعة لمحافظة همدان شمال غرب ايران في سجل المدن المتميزة عالميا في مجال هذا الفن.

واعربت الهيجاوي عن سعادتها لما شاهدته من صناعات يدوية وخاصة النحت على الخشب والاواني الفضية والنحاسية في مدينة ملاير واضافت: ان الزيارة كانت جيدة واكتسبنا معلومات جيدة سننقلها الى اللجنة الخاصة بتسجيل المدن عالميا في مجال الصناعات اليدوية.

وقالت ان مدینة ملایر لما تمتلکه من امکانیات في مجال الصناعات الیدوية وخاصة الحفر على الخشب سيتم تسجيلها ضمن المدن المتميزة عالميا في هذا المجال.

واعلنت الهیجاوی یوم امس الاثنین خلال اجتماع اللجنة العالمية للصناعات اليدوية في همدان عن تسجيل 30 مدينة اسيوية في السجل العالمي للصناعات اليدوية منها 10 مدن ايرانية.

وأكدت انه وحتى نهاية العام الحالي 2019 سيتم اضافة اربع مدن ايرانية اخرى الى السجل العالمي للمدن الناشطة فی مجال الصناعات اليدوية.