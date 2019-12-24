قطع إنديانا بيسرز سلسلة انتصارات حامل اللقب تورونتو رابتورز وتغلب عليه 120 / 115 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كل من تي.جيه وارين وميليس تيرنر 24 نقطة ليحقق بيسرز الانتصار الــ21 له في الموسم مقابل عشر هزائم.

وكان كايل لاوري أبرز عناصر رابتورز خلال المباراة حيث سجل 30 نقطة وأضاف زميله سيرج ايباكا 23 نقطة، لكن الفريق تلقى الخسارة بعد خمسة انتصارات متتالية، وكانت الهزيمة هي التاسعة له في الموسم مقابل 21 انتصارا.

وسجل جيمي بوتلر 20 نقطة وأضاف بام أديبايو 18 نقطة و12 متابعة ليتغلب ميامي هيت على يوتا جاز 107 / 104.

ورفع ميامي هيت عدد انتصاراته في الموسم إلى 22 مقابل ثماني هزائم، محتلا المركز الثالث في مجموعة الشرق، بينما يحتل يوتا جاز المركز السادس في مجموعة الغرب برصيد 18 انتصارا و12 هزيمة.

وأحرز جيمس هاردن 34 نقطة وأضاف راسيل ويستبروك 28 نقطة ليقودا هيوستن روكتس إلى الفوز على مضيفه ساكرامنتو كينجز 113 / 104.

وفي مباريات أخرى، تغلب جولدن ستيت واريورز على مينيسوتا تيمبروولفز 113 / 104 ونيو أورليانز بليكانز على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 102 / 94 ودنفر ناجتس على مضيفه فينيكس صنز 113 / 111 وسان أنطونيو سبيرز على مضيفه ممفيس جريزليس 145 / 115.

كذلك تغلب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه ديترويت بيستونز 125 / 109 وأورلاندو ماجيك على شيكاغو بولز 103 / 95 وواشنطن ويزاردز على مضيفه نيويورك نيكس 121 / 115 وكليفلاند كافاليرز على أتلانتا هوكس 121 / 118.