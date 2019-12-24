  • الثلاثاء ٢٦ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 24, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271712 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 15:25 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران بطلة العالم في مسابقة «PAMA» للحساب الذهني في تايلند

ايران بطلة العالم في مسابقة «PAMA» للحساب الذهني في تايلند

فاز المنتخب الايراني للاطفال والناشئة بالمركز الاول في مسابقة «2019 PAMA» للحساب الذهني التي اقيمت في تايلند.

وقال المدير التنفيذي لمجمع الاطفال الاذكياء الدولي «روح الله مخبريان»: ان منتخب اطفال ايران احرز بطولته العالمية الثالثة هذا العام في «باما 2019» ويعد هذا الانجاز رقما قياسيا لاطفالنا.

واضاف مخبريان ان البطولة العالمية اقيمت في خمسة مستويات حيث استطاع 55 طفلا ايرانيا من الاذكياء والمتميزين الفوز بـ 48 بطولة الابطال و 3 مراكز اولى ومركز ثاني واحد.

واوضح انه شارك في المنافسات  610 طفل ضمن 24 منتخب دولي من القارات الخمس، حيث استطاع المنتخب الايراني الفوز بالبطولة مسجلا رقما قياسا بفوزه، ثلاث بطولات من اصل خمس اقيمت منذ انشائها.

وجرت المسابقة بإشراف المنظمة العالمية التايوانية «PAMA»، وتنافس الاطفال على مهارات الحساب الذهني في أجواء من الحماسة والتحدي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 9/8093 sec