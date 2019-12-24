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رقم الخبر: 271709 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 15:24 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
استخدام جهاز الصدمة لإزالة الملوثات النووية

استخدام جهاز الصدمة لإزالة الملوثات النووية

ابتكر الباحثون في معهد ماساتشوستس للتقنية طريقة جديدة لإزالة الملوثات النووية في المياه الذي يستخدم في المفاعل.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن نيو أطلس أنه يستخدم في هذه الطريقة جهاز نشر أمواج لنشر الموج في المياه وانفصال الملوثات منه.

هذا والمفاعل الذي يستخدم في البرودة ملوثة بمكونات وجزيئات خطيرة ليس من السهل فصلها ولذلك ابتكر الباحثون طريقة آمنة وبأسعار معقولة لتحديد وإزالة المكونات الملوثة وقاموا بتطبيق جهاز الصدمة الذي استخدم لفصل الملح من مياه البحر.

ويتمكن هذا الجهاز من إزالة ما يصل إلى 99.5%من الكوبالت المفاعل والسيزيوم من الماء، ولكن لا يمكنها إزالة حمض البوريك والليثيوم من ماء المفاعل. ولذلك يبقى ثلث تلوث المياه المستخدمة في المفاعلات النووية، حتى لو تم استخدام الجهاز.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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