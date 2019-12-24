أوعز صندوق رعاية الطلبة الجامعيين في ايران الى الجامعات بمنح الطلبة الاجانب الدارسين في جامعات البلاد قروضا وتسهيلات.

وتم تطوير البنية التحتية للتحقق والاستعلام، وبالامكان تقديم أي خدمات للطلاب الاجانب الراغبين خلال الفصل الدراسي الحالي فقط بعد الاستعلام من منظومة التسجيل التعليمي وتبادل المعلومات التابعة لوزارة العلوم (GSB).

بناء على ذلك قامت الجامعات الراغبة بمنح التسهيلات والخدمات للطلبة الاجانب بتنشيط الرقم الوطني الخاص بالرعايا الأجانب ومنح المعلومات لصندوق رعاية الطلبة من خلال هذه المنظومة، بالتنسيق مع مكتب التكنولوجيا التابع لوزارة العلوم.

ووفقا لإحصاءات وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا ، يدرس 6000 طالب أجنبي في خمسة مراكز جامعية في أربع محافظات.

يشار الى ان 40 ألف طالب أجنبي يدرسون في 43 جامعة تنتشر في 15 محافظة في البلاد.