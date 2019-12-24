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رقم الخبر: 271702 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 12:23 الاقسام: ثقافة وفن  
إفتتاح معرض الصور والوثائق التاريخية لتعاون ايران والأمم المتحدة

إفتتاح معرض الصور والوثائق التاريخية لتعاون ايران والأمم المتحدة

افتتح في سمنان وبحضور رئيسة مركز معلومات الامم المتحدة في طهران "ماريا دوتسنكو" المعرض المشترك للصور والوثائق التاريخية لتعاون ايران والامم المتحدة.

وقالت رئيسة مركز معلومات الامم المتحدة في طهران على هامش افتتاح معرض الصور التاريخية لايران والامم المتحدة في سمنان (شرق العاصمة طهران) ان وثائق المنظمة الدولية تشير الى ان ايران كانت نشطة دائما في القضايا الدولية وهي بلد يدعم السلام وشعبه مسالم.

واضافت دوتسنكو ان ايران وعلى مر التاريخ كانت نشطة في القضايا الدولية والعلاقات الخارجية وباعتبارها من الدول المؤسسة للمنظمة الدولية بذلت الكثير في هذا الشأن.

وبينت ان معرض الصور التاريخية يصور التعاون بين ايران ومنظمة الامم المتحدة والذي يمتد لمدة 73 سنة وفيه اكثر من 70 صورة ووثيقة احضرت من ارشيف المنظمة الدوليه ووزارة الخارجية الايرانية ووكالة انباء الجمهورية الاسلامية.

واضافت رئيسة مركز معلومات الامم المتحدة في طهران ان الخليج الفارسي من المناطق المهمة والاستراتيجية من الناحية الاقتصادية حيث هو ممر للسفن القادمة من جميع انحاء العالم.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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