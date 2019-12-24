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رقم الخبر: 271701 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 12:06 الاقسام: ثقافة وفن  
اليابانيون.. وفن الهندسة الإسلامية

اليابانيون.. وفن الهندسة الإسلامية

في القاعة العامة للعروض التابعة لبلدية مدينة كاواساكي في اليابان يجد الزائر الكثير من المعارض الفنية على مدار العام، أهمها معرض الفن الهندسي الإسلامي.

فكرة المعرض كانت فكرة مشتركة لمهندس سوري وزوجته عندما رغب بعد سنوات من الإقامة باليابان في أن يعرف اليابانيون على جانب مشرق للحضارة الإسلامية.

يقدم المعرض نبذة عن نشأة الفن الهندسي الإسلامي، ويوضح أن المعماريين والفنانين توقفوا عن استخدام التماثيل لتزيين المباني لأنها تشبه الأصنام، ولجأوا إلى أنماط أخرى للزخرفة هي الزينة النباتية والخط العربي والخطوط الهندسية.

ويدين الفن الهندسي في ابتكاره وتطوره للمساهمات الفكرية المهمة لعدد من علماء الفلك والرياضيات المسلمين، وأشكاله تستند إلى ابتكاراتهم للأنماط الهندسية التي تتكرر وتنتظم في تشكيلات معقدة، ولذلك يمكن رسم هذه الأنماط باستخدام فرجار ومسطرة وقلم فقط، وهذا الجانب للهندسة الإسلامية هو ما يزيد من إعجاب اليابانيين به.

ويسأل معظم زوار المعرض عن الأشكال التي تمثلها هذه الأنماط الهندسية، فالبعض يرى فيها صورا للأزهار والشمس والنجوم، لكن مصمميْ اللوحات يقولان إنهما تعمّدا عدم وضع عناوين لها، وهما يرغبان في أن تظل آفاق الخيال مفتوحة أمام من يشاهدها.

 
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مصدر الخبر: الجزيرة نت
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