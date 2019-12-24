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رقم الخبر: 271699 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 12:06 الاقسام: ثقافة وفن  
أكتب كل يوم.. 12 نصيحة علمية لتحسين مهاراتك الكتابية

أكتب كل يوم.. 12 نصيحة علمية لتحسين مهاراتك الكتابية

يقلل الناس من قيمة الكلمات المكتوبة، وعلى الرغم من أن للحديث اللفظي الكثير من المزايا فإن الأعمال المكتوبة المحررة جيدا يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك.

قال موقع ليرنينغ مايند الأميركي إن تحسين مهاراتك في الكتابة يمكن أن تساعدك على تحديد مكانتك وتساهم في تنمية كفاءتك في عملك، فضلا عن أنها تكسبك احترام الآخرين، حتى بالنسبة لمن يتعلم لغة ثانية، يُعد اكتساب مهارات الكتابة بهذه اللغة ضروريا للغاية.

تتطلب الكتابة الجيدة في بعض الأحيان إنشاء مخطط للموضوع، ويمكن أن تساهم هذه الخطوة الأساسية في تحسين مهاراتك في الكتابة بمرور الوقت، كما أن وضع مخطط من شأنه أن يساعدك في الحفاظ على ترتيب أفكارك المتشابكة.

على الرغم من أن إنشاء مخطط تفصيلي قد يبدو أمرا بدائيا، فإن العديد من الكتاب من مختلف الفئات العمرية يعتمدون هذه الطريقة لإنتاج مشاريع ناجحة.

فمعظم الأشخاص يُقرّون بأهمية القراءة والمطالعة لتحسين مهارات الكتابة اللغوية، لذلك ستساعدك قراءة العديد من الكتب في مجالات متنوعة على تطوير أسلوبك الكتابي.

 
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مصدر الخبر: الجزيرة نت
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