فيلم الرسوم المتحركة الايرانيخاكستري متمايل (المائل الى الرمادي) من كتابة واخراج المخرج الايراني اقبال شيرزائي، رشّح كأحد الأفلام المختارة لنيل جائزة المشاهدين خلال مهرجان مونتيفيديو للافلام المتحركة الصغيرة في الأوروغواي.

وبحسب الانباء الواردة من موقع الحدث، يستمر مهرجان مونتيفيديو الذي افتتح في 11 كانون الاول/ديسمبر الحالي لغاية الـ 28 من الشهر نفسه.

وسبق لفيلم الرسوم المتحركة الايراني خاكستري متمائل ان حصد جوائز عديدة خلال حضوره في مهرجانات بايطاليا وامريكا وكندا واستراليا.