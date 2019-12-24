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رقم الخبر: 271696 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 12:04 الاقسام: ثقافة وفن  
مخرج ايراني يترشح لجائزة مهرجان الاوروغواي للرسوم المتحركة

مخرج ايراني يترشح لجائزة مهرجان الاوروغواي للرسوم المتحركة

فيلم الرسوم المتحركة الايرانيخاكستري متمايل (المائل الى الرمادي) من كتابة واخراج المخرج الايراني اقبال شيرزائي، رشّح كأحد الأفلام المختارة لنيل جائزة المشاهدين خلال مهرجان مونتيفيديو للافلام المتحركة الصغيرة في الأوروغواي.

وبحسب الانباء الواردة من موقع الحدث، يستمر مهرجان مونتيفيديو الذي افتتح في 11 كانون الاول/ديسمبر الحالي لغاية الـ 28 من الشهر نفسه.

وسبق لفيلم الرسوم المتحركة الايراني خاكستري متمائل ان حصد جوائز عديدة خلال حضوره في مهرجانات بايطاليا وامريكا وكندا واستراليا.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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