قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن استمرار اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك استهتار بمشاعر كل الأمة العربية والإسلامية، وعدوان سافر على مقدساتها.

وأضاف قاسم أن الاقتحامات المتزايدة للمسجد الأقصى تأخذ تشجيعها من الدعم الأمريكي لجرائم الاحتلال وقراراتها بخصوص مدينة القدس.

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات المتواصلة تؤكد حجم الجريمة التي يرتكبها دعاة التطبيع مع الاحتلال بحق شعبنا وقضيته.

وعبرعن تقديره لحجم البطولة والفداء التي يُبديها المرابطون في المسجد الأقصى دفاعًا عن حرمته وهويته.