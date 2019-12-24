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رقم الخبر: 271694 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 12:03 الاقسام: عربيات  
حماس: استمرار اقتحام الأقصى عدوان سافر على المقدسات

حماس: استمرار اقتحام الأقصى عدوان سافر على المقدسات

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن استمرار اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك استهتار بمشاعر كل الأمة العربية والإسلامية، وعدوان سافر على مقدساتها.

وأضاف قاسم أن الاقتحامات المتزايدة للمسجد الأقصى تأخذ تشجيعها من الدعم الأمريكي لجرائم الاحتلال وقراراتها بخصوص مدينة القدس.

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات المتواصلة تؤكد حجم الجريمة التي يرتكبها دعاة التطبيع مع الاحتلال بحق شعبنا وقضيته.

وعبرعن تقديره لحجم البطولة والفداء التي يُبديها المرابطون في المسجد الأقصى دفاعًا عن حرمته وهويته.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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