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رقم الخبر: 271693 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2019 الوقت: 12:03 الاقسام: محليات  
ايران بصدد زيادة عدد مروحيات الاسعاف الى 70 مروحية

ايران بصدد زيادة عدد مروحيات الاسعاف الى 70 مروحية

أعلن رئيس منظمة الطوارئ الايرانية بيرحسين كوليوند عن خطة ترمي لرفع عدد مروحيات الاسعاف في ايران الى 70 مروحية.

وقال بيرحسين كوليوند، في تصريح أدلى به لمراسل فارس، أن عدد مروحيات الاسعاف في البلاد سيرتفع الى 70 ضمن خطة عشرية.

واضاف: انه تم احداث 30 محطة لهبوط واقلاع المروحيات في العاصمة طهران.

وفي سياق آخر اشار الى تأسيس كلية للطوارئ الطبية، موضحاً: انه في حال اكتمال المتطلبات اللازمة سيتم افتتاحها في ايلول/ سبتمبر المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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