أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، تدمير طائرتين مسيرتين، إثر محاولة مسلحين استخدامها لمهاجمة قاعدة حميميم.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن رئيس المركز اللواء يوري بورينكوف قوله" حاول مسلحون ينتمون لجماعات غير شرعية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية باستخدام طائرات مسيرة ولكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت طائرتين كانتا متجهتين إلى القاعدة الجوية من الجهة الجنوبية الشرقية".

وأكد أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية، مضيفا أن القاعدة الجوية تعمل كما هو مخطط لها.