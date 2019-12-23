سيطرت عوامل سياسية وأخرى اقتصادية على أسعار النفط الخام خلال 2019، منها كان داعماً لارتفاع الأسعار والأغلب كان ضاغطاً للانخفاض مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مسح، كان التأثير المهيمن للعوامل الهابطة نحو 6 عوامل رئيسة، لتنخفض بمتوسط أسعار خام برنت إلى 5ر64 دولاراً للبرميل خلال 2019 حتى الآن، مقارنة بنحو 72 دولاراً للبرميل في العام الماضي.

وكانت أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب الأسود خلال العام الجاري، تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع الطلب العالمي، وما ترتب على ذلك من تراجع نمو الاقتصاد الصيني (أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر اقتصادي عالمي).

كما أثر النمو القوي للنفط الصخري، بجانب تصاعد مخاوف الركود بشأن الاقتصاد العالمي، ونشاط الإمدادات لبعض كبار منتجي النفط العالميين على تراجع الأسعار خلال العام.

في المقابل، جاء تزايد الاضطرابات الجيوسياسية للدول المصدرة للنفط، كأبرز العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار، إضافة إلى تدخل منظمة الدول المصدرة أوبك والمنتجين المستقلين في استمرار اتفاق خفض الإنتاج فيما عرف بـ"أوبك+".

إتفاق خفض الإنتاج

بدأت "أوبك" رحلة خفض الإنتاج في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عندما أقرت إتفاقاً للخفض بواقع 2ر1 برميل يومياً لمدة 6 أشهر؛ وفي مايو/ أيار 2017، تقرر تمديد العمل بالاتفاق حتى نهاية 2018.

وخلال ديسمبر/ كانون الأول 2018، إتفقت المنظمة مع منتجين مستقلين على خفض الإنتاج، بواقع 2ر1 مليون برميل لمدة 6 أشهر، على أن تقرر في يوليو/ تموز 2019 إبقاء خفض الإنتاج حتى مارس/ آذار 2020. إلا أنه تقرر في الاجتماع الأخير بالشهر الحالي، تعميق خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً، ليرتفع إجمالي الخفض إلى 7ر1 مليون برميل في محاولة لكبح ارتفاع المعروض مع تراجع الطلب العالمي المتوقع.

ومن المقرر أن يعقد التحالف الذي يضم دول أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا إجتماعاً في مارس المقبل، لمناقشة الوضع واتخاذ مزيد من القرارات بشأن الاتفاق.

وفي تقريرها الأخير، أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 980 ألف برميل يومياً في 2019، و08ر1 مليون برميل يوميا في 2020.

ولم يغير التقرير توقعاته للطلب على خام أوبك في 2019، عن 7ر30 مليون برميل يومياً أي أقل بمقدار 900 ألف برميل يومياً عن مستوى 2018.

أداء الأسعار

ووفق الرصد، استهلت أسعار النفط العام 2019 بارتفاع 04ر15 بالمئة في يناير/ كانون الثاني على أساس شهري، إلى 89ر61 دولاراً للبرميل.

وواصلت الارتفاع على أساس شهري لمدة 4 أشهر مسجلة نمواً بنسبة 69ر6 بالمئة في فبراير/ شباط إلى 03ر66 دولاراً للبرميل، ثم إلى 39ر68 دولارا في مارس/ آذار (بارتفاع 57ر3 بالمئة). فيما انتعشت الأسعار خلال أبريل/ نيسان بنسبة نمو 45ر6 بالمئة إلى أعلى مستوياتها خلال العام لتختبر مستوى 8ر72 دولاراً للبرميل.

وفي مايو/ أيار، سجلت الأسعار أول هبوط شهري خلال العام بنسبة 41ر11 بالمئة إلى مستوى 49ر64 دولاراً للبرميل، ثم عاودت الارتفاع في يونيو/ حزيران بـ19ر3 بالمئة إلى 55ر66 دولاراً. فيما سجلت تراجعاً بنسبة 07ر2 بالمئة إلى 17ر65 دولاراً للبرميل في يوليو/ تموز، و27ر7 بالمئة إلى 43ر60 دولاراً في أغسطس/ آب.

ولم تتلق الأسعار داعم خلال سبتمبر/ أيلول على الرغم، من الهجمات على منشآت أرامكو النفطية والتي أثرت على 50 بالمئة من إنتاج المملكة لعدة أيام، لتستقر الأسعار عند 78ر60 دولاراً للبرميل، بنمو هامشي 58ر0 بالمئة. فيما هبطت الأسعار بنسبة 90ر0 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 23ر60 دولاراً، مقابل ارتفاع بـ65ر3 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 43ر62 دولاراً، إلى جانب زيادة 5 بالمئة إلى 55ر65 دولاراً خلال الفترة المنقضية من ديسمبر/ كانون الأول.

ووصلت أسعار النفط لأعلى مستوى خلال العام بجلسة 24 أبريل/ نيسان عند مستوى 57ر74 دولاراً، فيما جاء أدنى سعر بنحو 91ر54 دولاراً للبرميل بإغلاق جلسة 2 يناير/ كانون الثاني 2019.

التوترات التجارية

وتأثرت أسواق النفط جراء حرب الرسوم التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمي (الولايات المتحدة والصين) والتي بدأت في مارس/ آذار 2018 وحتى الآن، مما زاد حالة عدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي وأثر سلباً على حجم الطلب على النفط.

ويرجع التأثير الكبير في كون الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط 19 مليون برميل يومياً، بينما الصين أكبر مستورد عالمي للخام متوسط 2ر13 مليون برميل يومياً؛ ولكن الفترة المقبلة قد تحمل معها أنباء إيجابية بشأن التوصل لاتفاق، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن حكومة بلاده وافقت على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل مع الصين.

والأحد، أعلنت الصين تعليق الرسوم الجمركية الإضافية، المزمع تطبيقها بنسبة 5 بالمئة و10 بالمئة على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

تباطؤ الاقتصاد العالمي

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2019، أن يسجل الاقتصاد العالمي إنخفاضاً إلى 3 بالمئة مقارنة بمعدلات العامين السابقين 2017-2018، البالغة 4ر3 بالمئة.

وجاء تباطؤ الاقتصاد الصيني أحد أبرز المؤثرات على أسعار النفط وتراجع الطلب، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بنسبة 6 بالمئة في الربع الثالث 2019، وهي أدنى نمو فصلي منذ 1992، بعد أن هبط من نسبة 2ر6 بالمئة بالربع الثاني من 2019.

وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 2ر6 بالمئة في 2019، مقابل 3ر6 بالمئة بحسب تقديرات سابقة.

توقعات 2020

من جانبه، رفع جيه بي مورغان، الثلاثاء الماضي، توقعاته لسعر النفط وتنبأ بتوازن أكبر بين العرض والطلب في العام القادم في ظل زيادة تخفيضات "أوبك+" ونمو اقتصادي أقوى في الأسواق الناشئة.

وعدل بنك الاستثمار توقعاته لسعر برنت إلى 5ر64 دولاراً للبرميل في 2020 من 59 دولاراً في وقت سابق؛ ولكنه توقع أن تنخفض الأسعار إلى 50ر61 دولاراً في 2021.